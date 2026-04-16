Siglato nei giorni scorsi il protocollo d’intesa istituzionale tra le città di Andria e Jesi per la valorizzazione congiunta della figura di Federico II di svevia, con la durata di tre anni.

Dopo le reciproche visite e la consegna del premio Stupor Mundi, Andria e Jesi, le due città federiciane, una che ha dato i natali all’imperatore svevo l’altra che lo accolto a Castel del Monte, patrimonio Unesco, riconoscono formalmente nella figura di Federico Il un patrimonio comune di valore universale, capace di ispirare percorsi educativi, culturali turistici e identitari di grande respiro.

Il protocollo è finalizzato alla creazione di un circuito federiciano che valorizzi, in forma coordinata, i luoghi, le testimonianze, eredità culturali legate all’Imperatore. Esso disciplinerà la collaborazione tra i due Comuni per la promozione, la tutela e la valorizzazione della figura di Federico Il di Svevia, attraverso attraverso iniziative culturali, scientifiche, divulgative e turistiche, volte al rafforzamento, la conoscenza e il consolidamento della memoria storica presso le comunità locali, nazionali e internazionali.

L’obiettivo è creare un circuito delle città federiciane, come Castelfiorentino, Palermo, Napoli, Melfi e molte altre, per giungere poi ai gemellaggi europei.