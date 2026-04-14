Sabato 18 aprile alle ore 21, nel teatro adiacente alla parrocchia SS. Sacramento di Andria, andrà in scena «Shakespeare in Live», spettacolo diretto dalla regista Roberta Grilli e proposto dall’associazione Jazz in Stefano di Stefano Porziotta, in collaborazione con Musaland teatro. Un lavoro che fonde recitazione, atmosfere sonore e dimensione visiva per offrire una rilettura originale dell’universo shakespeariano, pensata per avvicinare al teatro anche il pubblico meno abituato alla scena.

«Abbiamo voluto creare uno spettacolo articolato, che grazie alla sua originalità e al mix di linguaggi potesse abbracciare un pubblico giovane e adulto», ha spiegato la regista Grilli. «È un lavoro che alterna momenti di stupore, emozione e riflessione».

La serata prende avvio come un concerto per trasformarsi progressivamente in una vera e propria performance teatrale, in cui il pubblico diventa parte integrante del racconto. Al centro dello spettacolo c’è «Giulietta e Romeo», presentata dapprima nella sua forma originale e poi reinterpretata nel finale attraverso riflessioni e analisi che ne ampliano il significato. La serata si chiuderà come si apre: con una parentesi musicale che incornicia l’intero percorso narrativo.

Sul palco si alterneranno gli interpreti Antonello Loiacono, Roberta Grilli, Gabriele Zanini, Davide De Marco, Francesco Campese, Ariel Grace Carbone e Stefano Iannelli, accompagnati dai musicisti Tony Quadrello alla voce e chitarra, Francesco Galizia al pianoforte e fisarmonica e Roberto Piccirilli al violino.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione culturale promosso dalle realtà artistiche del territorio, con l’obiettivo di rendere il teatro un luogo accessibile, vivo e capace di generare comunità.