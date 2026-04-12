Chiude con un crono di 1h27:25 Francesco Fortunato che taglia per primo il traguardo dei Mondiali di Marcia a squadre in corso a Brasilia. Dopo 65 anni l’Italia maschile ritrova un oro individuale nella Coppa del Mondo/Mondiali a squadre grazie al risultato del marciatore andriese, l’unico precedente risaliva al 1961 con Abdon Pamich vincitore nella 50 km.
Una gara complicata, segnata da due cartellini rossi ricevuti fin dalle prime battute, Fortunato è riuscito a cambiare il passo nell’ultimo chilometro in una gara che ha visto protagonisti oltre trecento atleti tra i migliori del mondo.
Un risultato che ritorna dopo due anni quando ad Antalya, in Turchia, lo stesso Fortunato vinse l’oro mondiale con la staffetta mista insieme a Valentina Tripletti.
Foto Fidal