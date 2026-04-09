Il Comune di Andria ha avviato il Grande Censimento del Verde Urbano, un progetto strategico di monitoraggio digitale volto a mappare e analizzare lo stato di salute di tutti gli alberi cittadini. L’iniziativa è partita da piazza IV Novembre e piazza dei Cappuccini, per arrivare poi in tutte le aree verdi pubbliche: parchi, giardini, scuole, viali alberati e quartieri.

L’azione mira a trasformare la manutenzione del verde da gestione dell’emergenza a programmazione scientifica, aumentando la sicurezza e la vivibilità urbana. In concreto si stanno analizzando gli alberi, uno per uno, con tecnologie avanzate. Il censimento passa dal luogo in cui si trovano, individuazione delle specie a cui appartengono e in che stato di salute si trovano, se rappresentano o meno un rischio.

Tutti i dati finiranno in una mappa digitale precisa della città. «Grazie a questi dati – spiega l’Assessore alla Qualità della Vita Savino Losappio – potremo curare meglio il verde, predisponendo interventi programmati con meno sprechi. Si potrà combattere il caldo e l’inquinamento posizionando più alberi dove servono davvero e investire meglio, con nuove aree verdi nei quartieri che ne hanno bisogno. Passiamo così alla programmazione seria per garantire più sicurezza, meno sprechi e una lotta efficace contro le isole di calore».