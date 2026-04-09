Il primo weekend di primavera del progetto di prevenzione “Andria in Salute” ha permesso di realizzare oltre 200 visite dermatologiche gratuite per il controllo dei “nevi”. Le attività all’interno dell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” della Misericordia di Andria hanno visto la partecipazione del CALCIT e, soprattutto, delle equipe della Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi di Bari con il coordinamento del prof. Paolo Romita.

Le visite hanno visto una parte rilevante destinata alle famiglie seguite nel progetto di assistenza della Misericordia di Andria e che hanno già effettuato il loro accesso nella Casa del Noi. Il 18 aprile ci sarà una nuova data in cui saranno recuperate altre prenotazioni già arrivate in ambulatorio solidale. Successivamente saranno comunicate ulteriori date.

Dalle visite però sono emersi dati piuttosto indicativi. Sulle 210 visite effettuate è emerso che il 70% dei pazienti non aveva mai fatto una visita dermatologica per tale problematica, «dato che evidenzia il forte bisogno di un servizio ospedaliero dermatologico in una provincia popolosa come la BAT», ha spiegato il direttore sanitario dell’ambulatorio solidale nonchè Presidente del Calcit di Andria il dr. Nicola Mariano.

Su 210 pazienti, sono state 23 le consigliate asportazioni chirurgiche per lesione sospetta, di cui 13 per nevi atipici, 9 per sospetto NMSC (non-melanoma skin cancer) ed 1 per sospetto melanoma (in una giovane paziente). «Il numero delle consigliate asportazioni supera il 10%, in una popolazione che riscontra giornaliere difficoltà a prenotare visite dermatologiche. Siamo fieri di quanto fatto, ma allo stesso tempo indubbiamente preoccupati per l’attuale situazione che necessita di essere attenzionata dalle autorità competenti a riguardo. La prevenzione oncologica sul melanoma e sul NMSC é importante e rappresenta attualmente un unmet need nella BAT» ha spiegato il Prof. Paolo Romita.

«La Misericordia e il CALCIT continueranno ad impegnarsi su questa strada – ha detto la Governatrice della Misericordia di Andria Angela Vurchio – ma é necessario che anche la politica si prenda carico di questa carenza che non può essere colmata solo grazie alla disponibilità di associazioni e di singoli come il prof. Paolo Romita e la sua equipe».