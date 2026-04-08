Dietro ogni progetto firmato Lorusso Cucine&Design c’è una storia fatta di passione, competenza e visione imprenditoriale. Un percorso che attraversa oltre sessant’anni e che affonda le sue radici nella tradizione artigianale italiana, senza mai smettere di evolversi.

Le origini risalgono al 1965, a Bisceglie, quando Michele Lorusso avvia una piccola bottega dedicata alla realizzazione di cucine su misura. È qui che prende forma un sapere fatto di manualità e attenzione al dettaglio, destinato a diventare il cuore pulsante dell’azienda. Nel 1995, con il passaggio generazionale, Luigi e Mauro Lorusso raccolgono l’eredità paterna e danno vita a Lorusso Cucine&Design, trasformando l’attività artigianale in una realtà strutturata e riconosciuta.

A partire dal 2011 l’azienda inaugura la sua nuova sede nella zona ASI di Molfetta, dotata di uno showroom che vanta 600 mq di spazio espositivo e di un comparto produttivo all’avanguardia, supportato da tecnologie di ultima generazione.

Oggi, questa eredità si traduce in una filosofia precisa: creare ambienti su misura capaci di interpretare lo stile di vita e le esigenze di chi li abita. La personalizzazione è infatti uno dei principali punti di forza, resa possibile da un team di professionisti che segue ogni fase del processo, dalla progettazione alla scelta dei materiali, fino alla realizzazione e all’assistenza post-vendita. Un approccio che garantisce coerenza, qualità e cura del dettaglio in ogni intervento.

Pur mantenendo il proprio core business nella produzione di cucine, Lorusso Cucine&Design ha ampliato la propria offerta all’intero spazio domestico: zona living, area notte e ambienti outdoor. Le soluzioni proposte combinano lavorazioni tradizionali e materiali innovativi, dando vita a progetti che uniscono estetica e funzionalità.

Scegliere un arredo oggi significa scegliere come vivere i propri spazi. E realtà come questa dimostrano che qualità, personalizzazione e cultura del design possono convivere in un’unica visione: quella di una casa pensata davvero su misura.

La forza dell’azienda risiede proprio nell’equilibrio tra passato e futuro: da un lato la sapienza artigianale tramandata nel tempo, dall’altro l’adozione di tecnologie e linguaggi contemporanei. Un percorso fatto di progetti, relazioni e risultati che nel 2025 ha celebrato un traguardo significativo: 60 anni di produzione e 30 anni di vendita.