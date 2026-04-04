Anche quest’anno, come accaduto già negli anni precedenti, verrà garantita a Castel del Monte una postazione di 118 in considerazione del notevole flusso di turisti che abitualmente visitano il bene UNESCO. La richiesta avanzata dal Sindaco Giovanna Bruno e dall’Assessore alle Radici con delega al turismo Cesareo Troia ha trovato favorevole accoglimento da parte della Asl BT. La postazione di assistenza ai piedi di Castel del Monte sarà attiva già nelle giornate di Pasquetta, 25 Aprile e 1 Maggio, mentre si sta lavorando perché sia garantita anche nel periodo estivo, nelle ore di maggiore affluenza turistica.

«Ringraziamo la Asl Bt per il tramite del Commissario Tiziana Dimatteo per aver accolto ancora una volta la nostra proposta – dichiarano in una nota il Sindaco e l’Assessore – segno di attenzione per un luogo che è patrimonio mondiale simbolo del nostro territorio.

Ancora una volta questa Amministrazione si è attivata, pur non avendo una competenza diretta sul bene Unesco, per far sì che l’accesso avvenga in sicurezza e sia pienamente accessibile a tutti ma soprattutto per garantire un tempestivo intervento in caso di necessità».