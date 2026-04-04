La comunità parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: domenica 12 aprile torna la Marcia Parrocchiale, giunta alla sua 9ª edizione, un’iniziativa che unisce sport, socialità e spirito di condivisione.

Il raduno è fissato alle ore 8.00 nei pressi della parrocchia, mentre la partenza è prevista alle ore 9.00 dal centro Hesira in via Paganini. Il percorso, lungo circa 7 chilometri, si snoderà tra le vie del centro cittadino e del quartiere parrocchiale, offrendo ai partecipanti un’occasione per promuovere uno stile di vita sano e rafforzare i legami comunitari.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Giorgia Lomuscio – Tutto per amore, l’Unitalsi e l’Anspi, con il sostegno di numerosi partner del territorio. Main sponsor dell’iniziativa è Hesira – Odontoiatria e Benessere, affiancato da Terre di Puglia, Grafiche Malcangi, Caseificio Montrone, OrtoSveva, Supermercati DOK, DiTacchio Surgelati, Sinisi Srl, Mulino Casillo e Distribuzione Bevande D’Avanzo. Il riscaldamento pregara è affidato alla palestra Revolution.