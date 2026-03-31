La Provincia BAT revoca definitivamente l’affidamento dell’appalto per la realizzazione della cosiddetta “Tangenziale Ovest” della Città di Andria chiudendo, difatto, una partita che dura da quasi 40 anni. Troppo alti i costi per la realizzazione di una nuova bretella a sud della città di circa 10 chilometri e per cui c’era un finanziamento ministeriale, per il tramite della Regione, di oltre 26 milioni di euro. Oggi con quella somma, calcoli alla mano, si sarebbe potuto realizzare poco meno di un terzo del tracciato lasciando l’opera incompiuta anche perchè non erano previsti nuovi finanziamenti per il completamento. L’opera, tra le altre cose, avrebbe rappresentato una interferenza per il nuovo ospedale di Andria in contrada Macchie di Rose oltre a veder l’abbattimento o l’eventuale spostamento di migliaia di alberi di ulivo contenuti nei 60 ettari di uliveto che sarebbero stati sacrificati per l’opera.

Una battaglia che poi ha coinvolto tutto il consiglio comunale con lo stop per due volte negli ultimi anni quasi all’unanimità della variante urbanistica per l’opera ma una battaglia partita già nel 2013 all’interno della stessa maggioranza di centrodestra di Andria che all’epoca governava la città, proseguita poi negli anni successivi con il coinvolgimento della comunità ed in particolare di tante associazioni da Legambiente al Forum Ambientalista di Puglia sino al Forum Ambiente Ricorda e Rispetta di Andria che hanno provato anche a bloccare l’opera con azioni legali. Ma, nonostante tutto, nel 2014 il bando di gara fu espletato dalla Provincia BAT assegnandolo ad una ditta. In realtà non c’è mai stata la firma del contratto ma il paradosso è che lo stop dell’ente provinciale arriva comunque dopo che un commissario ad acta ha comunque concesso la variante urbanistica. Quindi è probabile che il prossimo consiglio comunale sia chiamato nuovamente a trattare l’argomento per chiudere una partita che ora si sposta solo ed esclusivamente nelle aule di tribunale dove c’è già una richiesta risarcitoria.

Il servizio di News24.City.