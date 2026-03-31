Nonostante le condizioni meteo non favorevoli, la “Caccia al tesoro eno-gastronomica e culturale” promossa nell’ambito del progetto “Pedala FRA’ – Sport, cibo e cultura”, iniziativa vincitrice del bando “Bici in Comune”, sostenuta dal Dipartimento per lo Sport, Sport e Salute S.p.A. e ANCI, ha riscosso successo e gradimento. A promuoverla gli assessorati alla Bellezza, alla Sicurezza ed alla Qualità della Vita.

Protagonisti gli studenti di cinque classi degli istituti “Lotti Umberto I” e “Colasanto”, che si sono sfidati lungo un percorso articolato in otto tappe tra i luoghi simbolo della città, attraversando anche la pista ciclabile. Partite dallo IAT di piazza Catuma, le squadre hanno vissuto un’esperienza dinamica e coinvolgente, all’insegna della scoperta del territorio, della sana alimentazione e della mobilità sostenibile, con arrivo presso il Food Policy Hub nel chiostro San Francesco.

«Una giornata vissuta all’insegna della mobilità dolce e una bici regalata come simbolo di un mezzo che deve necessariamente fare la differenza in una città che conta troppe automobili. Gesti semplici, concreti, quotidiani, vissuti attraverso il gioco – ha dichiarato l’assessora alla Bellezza Daniela Di Bari -. I ragazzi si sono divertiti, si sono messi alla prova e soprattutto hanno comunicato un modo diverso di vivere la città, scegliendo la mobilità dolce. Attraverso questi gesti hanno dimostrato di amare Andria. Bici in Comune rappresenta per questa amministrazione una vera e propria strategia di rigenerazione urbana e sociale per ricucire il tessuto relazionale della città, restituendo centralità all’incontro, alla prossimità e alla condivisione».

«Un progetto che esprime una visione più europea delle città – commenta la Sindaca Giovanna Bruno – E Andria si impegna a costruire passo dopo passo una nuova mentalità a partire proprio dai più giovani».

«Andria sceglie di investire concretamente sulla qualità della vita e sulla mobilità sostenibile – aggiungono gli Assessori Colasuonno e Losappio – Una continua attività di sensibilizzazione appare necessaria per convincere i cittadini a cambiare la pessima abitudine di utilizzare le auto per qualsiasi spostamento. Abbiamo l’obiettivo di abbattere le emissioni di CO2 nei prossimi anni, cosi come ci impone l’agenda 2030».

«Un’esperienza eccezionale nonostante il tempo – ha commentato la prof.ssa Tonia Porro del Lotti Umberto I – I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, grinta e voglia di confrontarsi. La nostra scuola lavora da sempre su mobilità smart, sport e alimentazione sana, valorizzando anche i prodotti biologici della nostra azienda agraria. Un connubio perfetto tra sostenibilità e benessere».

A concludere la mattinata, lo show cooking curato dallo chef patron Vincenzo Miracapillo di Good For Food, che ha utilizzato i prodotti protagonisti delle tappe del percorso di gioco: «Bietola, ricotta, burrata, crema di legumi nobili e olio extravergine d’oliva hanno impreziosito questo momento conclusivo, suggellando una giornata all’insegna della sana alimentazione che strizza l’occhio al gusto e al rispetto per le materie prime di qualità».

L’evento è stato anche occasione per presentare ufficialmente il progetto Pin Bike, alla presenza del CEO Nico Capogna, che prenderà il via dal 1° maggio 2026. Il sistema prevede due modalità: un gioco urbano rivolto ai residenti, che potranno monitorare gli spostamenti in bici e guadagnare fino a 65 euro mensili in voucher da spendere nei negozi cittadini, e un gioco cicloturistico aperto ai turisti, inserito nella rete nazionale “Pedala i Territori”, finalizzata alla promozione del turismo sostenibile. L’iniziativa è altresì aperta a tutte le Pubbliche Amministrazioni territoriali interessate ad aderire e a valorizzare il proprio patrimonio ambientale, culturale e commerciale. Un’opportunità concreta per rafforzare l’attrattività territoriale, sostenere il commercio locale e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. A generare e gestire i voucher spendibili nei negozi sarà l’app Pin Bike. I voucher accumulati potranno essere spesi negli esercizi commerciali cittadini aderenti all’iniziativa. Gli esercenti avranno la possibilità di registrarsi gratuitamente e ricevere i rimborsi tramite portale dedicato: link.pin.bike/esercenti.

Per richieste tecniche è attiva l’assistenza [email protected] e la chat dell’app. Infine, nei prossimi giorni sarà inaugurato il murale presso la ciclostazione di via Barletta, evento rinviato il giorno 27 marzo scorso a causa delle condizioni meteo avverse.