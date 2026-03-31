Dalle prime ore di oggi la Polizia di Stato della BAT in collaborazione con il Comando della Polizia Locale di Barletta, su ordine della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, sta eseguendo provvedimenti cautelari, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari di Trani, nei confronti di una quindicina di persone, in gran parte di Cerignolani e di età compresa tra i 23 e i 56 anni, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture.

In particolare, l’attività investigativa della Sezione Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile della Questura di BAT, sotto la direzione della Procura di Trani, si è concentrata su un sodalizio criminale cerignolano dedito, senza soluzione di continuità, al compimento di reati di natura predatoria nel territorio della provincia di Barletta Andria Trani.