Al sesto tentativo il comune di Andria è riuscito ad alienare il cosiddetto ex mattatoio comunale in via Vecchia Barletta ad una società privata. Dopo cinque bandi deserti, infatti, la struttura completata nel 2002 grazie ad un cospicuo finanziamento pubblico da circa 15 miliardi di lire, sarà venduta alla società Tenuta San Martino riconducibile ad una storica famiglia andriese impegnata nella commercializzazione di olio. La base d’asta era scesa, nel corso dei cinque precedenti tentativi, dai 3milioni e 700mila euro per cui c’era stata la valutazione dell’agenzia delle entrate sin dal 2018, ai 2milioni e 200mila euro del sesto tentativo che poi è andato a buon fine. La storia dell’immobile di via Vecchia Barletta è una plastica dimostrazione di spreco dei fondi pubblici considerando che per la sua costruzione furono spesi diversi miliardi di lire ma, difatto, in quello che doveva esser uno dei più grandi mattatoi del mezzogiorno d’Italia non è mai transitato neanche un animale. Una struttura che dopo la sua costruzione fu completamente abbandonata almeno per dieci anni e ad oggi nessuna cella frigorifera o nastri trasportatori sono mai entrate in funzione.

Dal 2012 quella grande area da circa 17mila metri quadrati è stata custodita dalla Confraternita Misericordia di Andria a cui il comune ne affidò una parte del bene, temporaneamente, per evitarne il completo deterioramento. In quella struttura al momento oltre alla sede dell’associazione che da 34 anni si occupa di servizi sociali e protezione civile con anche l’emporio solidale e deposito di altri mezzi di associazioni di volontariato, ci sono anche due postazioni del 118 gestite da Sanitaservice ASL BAT, un gattile, il deposito di sfalci di verde pubblico in attesa della loro successiva destinazione così come il sale utilizzato in inverno per eventuali precipitazioni nevose, sino ad una pista per prove su strada di una scuola guida e deposito attrezzature e mezzi.

L’intera area è finita nel piano delle alienazioni a causa della situazione di pre dissesto del comune di Andria ma su quell’area, è bene ricordarlo, c’erano numerosi progetti diverse volte rilanciati come una grande cittadella del volontariato aperta al mondo del terzo settore andriese così come un luogo destinato a sede della protezione civile con eliporto. Progetti caduti nel vuoto nel corso degli anni per una struttura che a breve tornerà ad avere una destinazione di tipo produttivo.

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