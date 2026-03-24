La polizia di Stato della provincia BAT si rafforza con l’arrivo di quarantanove nuovi operatori, destinati a potenziare l’organico dei commissariati di pubblica sicurezza di Barletta, Trani e Canosa di Puglia, oltre agli uffici della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria. Il provvedimento è stato disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e rappresenta un significativo incremento del presidio sul territorio provinciale.

I nuovi agenti giungono nella BAT con esperienze maturate in contesti professionali differenti e in varie regioni d’Italia, un bagaglio che sarà messo immediatamente al servizio della collettività per intensificare i servizi di prevenzione e controllo del territorio. Il questore della provincia BAT, Alfredo Fabbrocini, ha voluto accogliere personalmente i nuovi poliziotti, rivolgendo a ciascuno un augurio di buon lavoro e auspicando che questa nuova esperienza rappresenti fonte di gratificazione professionale e occasione di crescita personale.

Il rafforzamento del dispositivo di sicurezza provinciale riguarda anche le dotazioni materiali. A partire dal gennaio 2024 la Questura ha ricevuto una nuova fornitura di automezzi che ha sensibilmente rinnovato il parco veicoli in uso ai reparti: undici autovetture specializzate per il controllo del territorio, nove vetture con colori di serie, quattro autovetture non specializzate con colori d’istituto, un furgone e una vettura dedicata agli accompagnamenti presso i Centri per i Rimpatri.

L’arrivo dei nuovi agenti, unito al potenziamento dei mezzi, punta a consolidare ulteriormente la presenza sul territorio, garantendo una maggiore capillarità nelle attività di prevenzione e una risposta più tempestiva alle esigenze di sicurezza dei cittadini.