Manca poco all’arrivo ad Andria del tour nazionale “Il Lavoro viaggia con noi”. Il 16 aprile, in mattinata, il truck della Fondazione Consulenti per il Lavoro sosterà nella città federiciana per la sua prima storica tappa nella provincia Bat e in Puglia. L’iniziativa mira a trasformare il concetto di “cerca lavoro” in un’esperienza attiva, legale e sicura.

In vista dell’appuntamento, Francesco Giusto, presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Bat, ha rimarcato il valore strategico della professione: «Siamo una figura professionale importantissima perché fungiamo da trait d’union tra aziende, dipendenti ed enti pubblici come INPS, INAIL e Ispettorato del Lavoro. La nostra è una triplice funzione: garantire la legalità nei rapporti di lavoro e far rispettare le norme che regolamentano questo legame, non solo sotto il profilo economico, ma soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. È fondamentale far capire alle aziende che bisogna agire nel pieno rispetto delle regole e, al contempo, ricordare ai lavoratori che i diritti camminano di pari passo con i doveri. Solo così si sviluppa il valore reale dei rapporti di lavoro».

L’evento non sarà solo un momento istituzionale, ma uno sportello operativo per il territorio. I Consulenti del Lavoro, operando come vera e propria agenzia per il lavoro, offriranno supporto concreto per l’attivazione di tirocini formativi e apprendistati. «Per il Consiglio Provinciale della Bat questa iniziativa è motivo di orgoglio», continua Francesco Giusto. «Coinvolgeremo scuole, aziende e cittadini. Promuoveremo iniziative su come impostare un curriculum, come incrociare domanda e offerta e come acquisire competenze. La legalità è la base costitutiva di ogni rapporto di lavoro».

Il villaggio itinerante offrirà percorsi interattivi per tutte le età:

* Workshop di 30 minuti: sessioni pratiche su come redigere un curriculum efficace e come affrontare con successo un colloquio di lavoro.

* Sicurezza Immersiva: un software di realtà virtuale di ultima generazione permetterà di vivere la formazione sulla sicurezza in modo coinvolgente.

* Il Videogame della Legalità: sette missioni per mettersi alla prova nel contrasto alla criminalità nel mondo del lavoro.

* Incrocio Domanda/Offerta: possibilità di consultare le opportunità di impiego e le politiche attive disponibili specificamente sul territorio pugliese.

Il Tour è promosso dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, l’Agenzia per il Lavoro che coordina oltre 2.200 sedi in tutta Italia, attiva nella ricerca e selezione del personale e nella formazione continua.