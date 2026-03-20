Si riparte con un primo weekend di appuntamenti sabato 21 e domenica 22 marzo nell’Ambulatorio Solidale “Noi con Voi” con la prevenzione grazie al progetto “Andriainsalute”. L’idea condivisa tra il CALCIT (da oltre 40 anni al fianco dei malati oncologici) e la Misericordia (da 34 anni al servizio della comunità) nella struttura sanitaria accreditata dalla ASL BT e diretta dal dr. Nicola Mariano. In questo weekend di prevenzione ci si concentrerà sul controllo “nei” rese possibili grazie al prezioso lavoro del Prof. Paolo Romita e del suo staff della clinica dermatologica dell’Università di Bari che negli scorsi mesi ha già completato oltre 500 visite all’interno dell’ambulatorio solidale.

Le attività dell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” in via Pellegrino Rossi 46 ad Andria, possono contare sul prezioso lavoro di medici ed infermieri volontari assieme all’attività costante dei volontari di CALCIT e Misericordia. Si assicurano nel corso dell’anno tante visite specialistiche gratuite per coloro i quali vivono momenti di difficoltà, ma l’obiettivo di Calcit e Misericordia è quello di continuare il progetto di prevenzione anche per le malattie oncologiche. Per prenotarsi sarà possibile semplicemente contattare il numero 0883890947 dell’Ambulatorio solidale mentre le visite si svolgeranno tra le 9 e le 13 del mattino e le 14 e le 18 di pomeriggio. Le visite sono gratuite ma resta sempre la possibilità di un contributo solidale che permetterà di assicurare “visite sospese” per persone che ne hanno più necessità.