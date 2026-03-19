Il 21 marzo ricorre la Giornata Mondiale della Poesia. Una data che coincide con il primo giorno di primavera, simboleggiando la rinascita, la creatività e il rinnovamento dell’espressione poetica come strumento di dialogo interculturale e di pace. Celebrare la poesia, la lettura, la scrittura e l’insegnamento poetico; promuovere la diversità linguistica e il dialogo tra le culture: queste le finalità della Giornata. Per questa ricorrenza musei, biblioteche e istituzioni culturali organizzano eventi dedicati per celebrare il valore della poesia.

Anche la Città di Andria la celebra, come ormai da cinque anni, organizzando per domani 20 marzo una “Passeggiata poetico-letteraria dedicata agli autori italiani e internazionali”: manifesti lungo le vie che vogliono incuriosire i lettori invitandoli a leggerli anche attraverso il prestito in Biblioteca Comunale, poesie distribuite ai passanti, letture pubbliche e condivise per una iniziativa organizzata e promossa dall’Assessorato alla Bellezza, in collaborazione con la Biblioteca Comunale “G. Ceci”, Patto per la Lettura e Servizio Civile Universale, con un invito rivolto a tutte le scuole della città.

«Seminare poesia, leggere poesia, meditare testi poetici, consegnare poesia è un atto politico potente nella città – dichiara l’Assessora alla Bellezza Daniela Di Bari – pensarlo come tappa di un percorso e con le giovani generazioni, le cittadine e i cittadini lungo la via è un gesto inaspettato che meraviglia e fa elaborare pensieri e gesti di pace.

Nella giornata dedicata alla poesia, alla primavera e nel ricordo delle vittime innocenti di mafie seminare poesia e donarla per strada come atto di gentilezza ci invita ad avere continuamente cura dei luoghi, delle persone, del creato, dei linguaggi, delle sensibilità.

L’Unesco dal 1999 “riconosce all’espressione poetica un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo e della comprensione interculturale, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace”. Facciamoci caso, dunque, la poesia fa bene, prendiamoci tempo per un po’ di poesia. Buona prima giornata di primavera dunque, buona giornata di poesia e buona giornata di bellezza».

Questo il programma:

Ore 10:00 – raduno in piazza Sant’Agostino (Biblioteca Comunale);

Ore 10:15 – prima fermata poetica Ex Mercato coperto di via Flavio Giugno;

Ore 10:40 – seconda fermata poetica Piazza Catuma;

Ore 11:00 – terza fermata poetica Piazza Municipio;

Ore 11:20 – quarta fermata poetica via Regina Margherita;

Ore 11:40 – quinta fermata poetica viale Crispi;

Ore 12:00 – sesta fermata poetica Monumento ai Caduti di tutte le Guerre.