Sono 24 i posti a disposizione di cui 10 per giovani con minori opportunità. Sono i numeri del Servizio Civile che riguardano la Misericordia di Andria per il prossimo bando che scade alle 14 dell’8 aprile prossimo. Sei i posti anche a disposizione della Federazione regionale delle Misericordie di Puglia che ha sede sempre nella città di Andria. Diversi i progetti per cui i ragazzi potranno candidarsi nelle due sedi di via Vecchia Barletta e via Pellegrino Rossi (Ambulatorio Solidale “Noi con Voi”). Hope, Restiamo umani, Strada facendo, Azione resiliente, mentre per Federazione si aggiunge anche il progetto SIRE.

Quella del Servizio Civile è molto più di un’esperienza di volontariato: «è un percorso di crescita personale e professionale che permette di entrare ogni giorno in contatto con le persone, lavorare in squadra, acquisire competenze concrete e contribuire in modo diretto al benessere della propria comunità», ha spiegato la Governatrice della Misericordia di Andria Angela Vurchio. «I progetti si svolgono nell’assistenza, nell’educazione e nella protezione civile, gli ambiti che da sempre raccontano l’impegno delle Misericordie accanto ai più fragili. A testimonianza dell’importanza di questa esperienza i tanti ragazzi che poi scelgono di restare con noi anche dopo l’esperienza di servizio civile».

Per patecipare è necessario rivolgersi direttamente in Misericordia oppure andare sul sito www.misericordie.it nella sezione dedicata.