Il calcio a 5 nella città di Andria ha finalmente tagliato quel traguardo che per molti anni è stato solo un sogno difficile da realizzare. Un sogno, quello della Futsal Andria, che è stato coronato nel pomeriggio di sabato con la vittoria nel derby della Bat contro il San Ferdinando. Un successo che ha permesso alla giovane compagine allenata da mister Roberto Chiereghin di conquistare la matematica promozione al campionato nazionale di serie B con ben due turni d’anticipo. Dopo il match, terminato 8-3 per i biancoazzurri, nel Palasport di Corso Germania è scattata la festa per un traguardo inaspettato ma ampiamente meritato dai federiciani che hanno dominato il campionato regionale di serie C1 sovvertendo pronostici e superando avversari sulla carta meglio attrezzati. Sono state ben 11 le partecipazioni consecutive al massimo campionato regionale per il club andriese che con pazienza ha scelto di puntare sui giovani del territorio e su un progetto più sostenibile in un periodo storico complicato per le realtà sportive. La Futsal Andria, con un’età media di 23 anni, ha intrapreso un cammino straordinario incassando una sola sconfitta e lasciando davvero poche briciole agli avversari. Il trionfo nel girone pugliese e la promozione in serie B hanno finalmente dato lustro alla città di Andria che da decenni non festeggiava la promozione di una squadra dei cosiddetti sport minori.