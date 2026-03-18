Pubblichiamo la nota stampa del candidato sindaco Sabino Napolitano in merito alle ampie buche che si sono aperte lungo la tangenziale di Andria nella serata di ieri, 17 marzo:

«Ieri sera sulla tangenziale di Andria decine di automobilisti si sono ritrovati con auto danneggiate per buche profonde e pericolose, create dalla pioggia copiosa di questi giorni. Una scena assurda, con una ventina di vetture ferme e danni a pneumatici, cerchioni e ammortizzatori. Solo per fortuna non si sono verificati incidenti.

Il problema sicurezza stradale è assolutamente dimenticato dall’Amministrazione Bruno e non lo si scopre adesso. Venissero ora a fare video per i social, sindaco e assessore, perché devono dare spiegazioni alla cittadinanza che da tempo denuncia questo problema sulla tangenziale, senza avere risposte e azioni concrete. Ad oggi si parla ancora di reperire fondi per risolvere una questione, che avrebbe dovuto avere grande priorità. Bisogna aspettare che accadano altri incidenti, per intervenire? La situazione attuale parla invece di vere e proprie voragini, come il risultato di interventi fatti male o senza controlli seri. Le strade non sono un dettaglio. Sono sicurezza. Sono rispetto per chi ogni giorno si sposta per lavoro o per la famiglia. Non è accettabile che i cittadini debbano pagare di tasca propria per errori di gestione. Andria merita rispetto, non lavori fatti tanto per fare. Così facendo Andria non va avanti, ma va dal gommista».