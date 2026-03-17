Passaggio cruciale per il percorso di recupero dell’ex Carcere Mandamentale: con la pubblicazione della gara per l’appalto integrato si entra ufficialmente nella fase operativa di un intervento atteso da anni, destinato a cambiare il volto di un’intera area urbana. A rimarcare la portata dell’iniziativa è il consigliere comunale Vincenzo Montrone, che sottolinea come questo risultato rappresenti «un momento fondamentale nel processo di riqualificazione della città, che consente finalmente di restituire alla collettività uno spazio rimasto inutilizzato per troppo tempo».

Il progetto prevede una trasformazione radicale dell’immobile, non limitata alla semplice ristrutturazione, ma orientata a una vera e propria rifunzionalizzazione dell’intero complesso. In particolare, è prevista la demolizione del muro di cinta, elemento simbolico della vecchia destinazione, per favorire l’apertura e l’integrazione dell’area con il contesto urbano circostante. Gli spazi esterni saranno completamente ripensati e convertiti in aree verdi attrezzate, luoghi di aggregazione e socialità a disposizione dei cittadini.

All’interno della struttura troveranno spazio: 7 alloggi di edilizia sovvenzionata, destinati a sostenere il fabbisogno abitativo locale; 6 unità abitative dedicate ad anziani non autosufficienti, con un’attenzione particolare ai servizi e all’inclusione sociale.

Come evidenziato dal consigliere comunale Vincenzo Montrone, l’intervento assume una duplice valenza: da un lato il recupero di un immobile storico abbandonato da decenni, dall’altro la costruzione di una risposta concreta ai bisogni della comunità, soprattutto per le fasce più fragili: «Non si tratta solo di riqualificare un edificio ma di dare nuova vita a un pezzo di città, creando opportunità, servizi e spazi di condivisione».

Il progetto si inserisce nel più ampio processo di rigenerazione del quartiere di Santa Maria Vetere, confermando una visione amministrativa orientata allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione del territorio. La riqualificazione dell’ex carcere rappresenta infatti un esempio concreto di come sia possibile coniugare recupero urbanistico, inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita.

Con l’avvio della procedura di gara, si apre dunque una nuova fase: quella della realizzazione. Un passaggio atteso che, come sottolinea ancora Vincenzo Montrone, «segna l’inizio di un cambiamento reale e tangibile per il quartiere e per tutta la città».