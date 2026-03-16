20mila euro. A tanto ammonta il bottino sottratto da un gruppo di malviventi ad un imprenditore di Andria nel pomeriggio di domenica 15 marzo, nei pressi di un agriturismo non lontano da Castel del Monte. I banditi, a quanto emerso armati, sarebbero entrati in azione quando l’imprenditore (titolare di un centro scommesse) stava per raggiungere l’agriturismo, situato tra Andria e Corato, per il pranzo. Aveva con sé l’incasso della sua attività. Dopo averlo fermato e minacciato, si sono fatti consegnare il denaro, circa 20mila euro. Poi si sono dileguati in auto in direzione Corato facendo perdere le proprie tracce. Una rapina consumata in pochi istanti e vicino all’agriturismo frequentato come di consueto molte persone, comprese famiglie con bambini. Nessun ferito, solo tanto spavento per l’imprenditore andriese che subito dopo la rapina ha contattato la Polizia di Stato denunciando l’accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Questura BAT che hanno avviato le indagini. E’ probabile che il gruppo seguisse già da giorni la vittima, conoscendo bene i suoi spostamenti. Non è la prima volta che accadono episodi simili in zona, sempre a danno di imprenditori.