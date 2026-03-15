La Futsal Andria centra la promozione in Serie B e scrive una pagina della propria storia: non era mai arrivata così in alto la compagine andriese; ce l’ha fatta sotto la guida del tecnico Roberto Chiereghin e del presidente Antonio Porro.

Vittoria decisiva 8-3 contro il San Ferdinando e può scattare la festa con due giornate d’anticipo rispetto al termine della sagione. Trionfo per la compagine andriese nel campionato di C1, pur non partendo tra le più accreditate al salto di categoria ai nastri di partenza di questa stagione.