«Perché sì, perché no: i quesiti referendari tra verità e utilità». È questo il titolo del confronto pubblico organizzato dal Circolo della Stampa «San Francesco di Sales» di Andria, in programma giovedì 12 marzo 2026 alle ore 18.30 presso il Chiostro di San Francesco nel Palazzo di Città. Al centro del dibattito il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia, con i suoi quesiti che dividono l’opinione pubblica e il mondo giuridico.

A sostenere le ragioni del sì saranno gli avvocati del Foro di Trani Giangregorio De Pascalis e Francesco Tedeschi. A difendere il no interverranno invece due magistrati: Antonella Cafagna, presidente dell’ANM di Bari, e Francesco Tosto, della Procura della Repubblica di Trani. Le domande saranno poste da cinque giornalisti: Paolo Farina, direttore di Odysseo; Vittorio Massaro de L’Edicola; Paolo Pinnelli, giornalista e scrittore; Antonio Procacci, vicedirettore del TG Norba; e Nunzia Saccotelli di Telesveva. A moderare l’incontro sarà Vincenzo Rutigliano del Circolo della Stampa.

Il dibattito affronterà i nodi più controversi della riforma: la separazione delle carriere e delle funzioni tra giudici e pubblici ministeri, l’indipendenza dei PM, il ruolo delle correnti nella magistratura, il rapporto tra la riforma e i principi costituzionali, fino alla domanda che aleggia su tutto il confronto politico — se si stia votando sulla giustizia o sul governo Meloni.