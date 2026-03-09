L’uso del nome burrata al centro di una vera e propria battaglia legale in questo caso tra la Puglia e la Campania così come era accaduto qualche tempo fa, al contrario, con la vicenda relativa al termine “mozzarella”. Difatto negli scorsi mesi c’è stata una sentenza che potrebbe permettere alle aziende produttrici non pugliesi di utilizzare il marchio “Burrata Campana” e probabilmente anche altre declinazioni del termine burrata che non potrà esser associata solo all’indicazione “Burrata di Andria igp”. La battaglia legale è partita ad aprile del 2023 quando il Consorzio per la tutela e la valorizzazione della Burrata di Andria IGP ha presentato opposizione all’Euipo (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) contro la domanda di registrazione del marchio “Burrata Campana” arrivata da un’azienda casearia di Salerno già produttori di mozzarella di bufala.

A fine anno scorso è arrivato uno step legale di questa vicenda con la Quarta Commissione di Ricorso dell’Euipo che ha respinto il ricorso avanzato dal Consorzio dichiarando in sostanza che il termine Burrata non è un termine che si riferisce ad una tipologia di formaggio esclusivamente prodotto in Puglia, ma si riferisce piuttosto ad un tipo di formaggio cremoso, originario della regione Puglia, ma che attualmente è prodotto anche in altre regioni italiane. Dal Consorzio in realtà hanno ulteriormente declinato una nuova opposizione alla vicenda che sicuramente avrà ancora altri sviluppi successivi e dallo stesso Consorzio spiegano come nei prossimi giorni ci sarà un momento di confronto con gli organi di informazione su questa vicenda.

Una situazione che ricorda però una vicenda analoga in cui al centro della contesa, ma al contrario, c’era il termine “mozzarella”. Il Consorzio della bufala Campana dop sosteneva che fosse lesivo del proprio prodotto un riconoscimento dop alla Mozzarella di Gioia del Colle, prodotta quindi in Puglia e con latte vaccino. In quel caso a esprimersi fu il Tar del Lazio che ritenne che “mozzarella” fosse un nome generico e che la provenienza servisse a chiarire una specificità.