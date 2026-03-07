La Polizia di Stato ha accolto ieri, presso gli uffici di via dell’Indipendenza, i familiari del Commissario Capo Alfredo Albanese, dell’Assistente Capo Tommaso Capossele e della Guardia di P.S. Giuseppe Marchisella, le tre Vittime del Dovere della provincia cui sono state intitolate le categorie della prima edizione del Premio “Valore e Memoria”, svoltasi lo scorso 1° marzo presso il Teatro Garibaldi di Bisceglie.

Nel corso dell’incontro sono state consegnate dal Questore le targhe commemorative del premio, quale segno di riconoscimento per il sacrificio compiuto dai loro cari al servizio delle istituzioni e della collettività.

L’iniziativa ha inteso ribadire come l’operato quotidiano delle donne e degli uomini della Questura trovi la sua più autentica ispirazione nell’esempio di chi ha pagato con la vita l’adempimento del proprio dovere.

Il Questore ha, inoltre, sottolineato il valore simbolico di questo momento, evidenziando come la memoria di Albanese, Capossele e Marchisella rappresenti una guida costante per il perseguimento dell’eccellenza operativa nei settori dell’attività investigativa, del soccorso pubblico e dell’impegno sociale.