Alla fine di quattro giorni di tumulti furono ben 9 le persone rimaste uccise tra cui tre carabinieri, quattro braccianti agricoli e le sorelle Luisa e Carolina Porro, divenute nel corso degli anni un vero e proprio simbolo di martirio a livello nazionale. Le rivolte nella città di Andria di 80 anni fa, ebbero il loro clou proprio il 7 marzo del 1946, giorno in cui fu assaltato il palazzo in cui vivevano nel cuore della città in piazza Umberto I, trascinate fuori ed uccise da una moltitudine di persone che erano radunate in attesa di un discorso del sindacalista Giuseppe Di Vittorio. Ma i fatti di quelle quattro giornate tra il 5 e l’8 marzo del 1946 assumono a distanza di 80 un valore importante di memoria nel suo complesso, a partire dalla brutale uccisione delle sorelle Porro sino ad arrivare alla morte dei tre carabinieri e dei braccianti agricoli raggiunti tutti da colpi di arma da fuoco.

La città di Andria ha ricordato anche in occasione dell’80esimo anniversario questo episodio che resta tra i più tragici della storia cittadina. Un contesto che arrivava con le macerie della guerra a fare da sfondo ma anche di lotte bracciantili sfociate in quei giorni in una vera e propria caccia all’uomo tra latifondisti e forze dell’ordine, sino ad arrivare al massacro delle sorelle Porro come atto che produsse dopo poco un lungo e complesso processo. 130 sul banco degli imputati inizialmente sino alla prima sentenza dell’agosto del 1948 che formulò dopo 37 udienze ben 126 condanne tra cui 6 ergastoli ed oltre 800 anni di carcere. Un maxi processo divenuto anche mediatico per l’epoca e che vedeva in campo anche l’inevitabile contrapposizione politica tra l’ideologia comunista e quella della Democrazia Cristiana. Un processo che in realtà dopo sette anni dai fatti di sangue approdò anche in appello dove la corte riconobbe proprio che quegli episodi di Andria erano stati determinati da motivi politici e con l’ulteriore attenuante che di aver agito con la suggestione di folla in tumulto. La maggior parte delle condanne furono dunque eliminate e gli ergastoli trasformati in pene meno severe. Una storia che tuttavia ha ancora tanta necessità di esser studiata nel suo complesso ma soprattutto ricordata soprattutto alle giovani generazioni.