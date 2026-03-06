In Puglia solo tre capoluoghi di provincia hanno approvato il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) con delibera del Consiglio comunale, come previsto dalla legge del 1986, in tutta Italia lo ha fatto il 36,4% del totale. In particolare, come emerge dall’indagine dell’associazione Luca Coscioni, il piano è stato approvato da Lecce (delibera n. 219 del 2023), Taranto (delibera n. 81 del 2023) e Trani (delibera n. 109 del 2022), mentre a Barletta (delibera n. 147 del 2021) e Brindisi (delibera n. 54 del 2023) è passato al vaglio della giunta ma non ancora del Consiglio. Quanto a Foggia, risulta in via di realizzazione, mentre non sono disponibili informazioni su Andria (non ha risposto alla richiesta di accesso agli atti) e Bari (nessuna traccia del piano sul sito istituzionale del Comune).

A 40 anni dall’introduzione dell’obbligo, l’associazione ha monitorato lo stato di attuazione in Italia per verificare quanto il Paese sia ancora distante dai principi di accessibilità e inclusione previsti dalla Convenzione Onu e dalla Costituzione. A livello nazionale, dal monitoraggio su 118 Comuni capoluogo, esclusa Roma dove la competenza è in capo ai Municipi, emerge che 43 città – il 36,4% – hanno approvato un Peba con delibera di Consiglio comunale, 16 – il 13,6% – hanno un Piano non ancora approvato o strumenti alternativi non previsti dalla normativa, 25 – il 21,2% – sono in fase di redazione e 34 – il 28,8% – risultano senza Peba o con informazioni non reperibili. L’associazione stima, infine, che solo circa il 15% dei Comuni italiani abbia davvero adottato un Peba