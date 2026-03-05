Andria si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento con “Spaccio Terre – Sapori, Saperi Socialità”, l’innovativo mercatino a filiera cortissima che mette in contatto diretto i piccoli agricoltori locali con i consumatori. L’evento si terrà venerdì 6 marzo, dalle ore 19.00 alle 23.00, presso il Food Policy Hub Andria (ingresso Chiostro/Chiesa San Francesco).

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Spazio Terre Aps, si conferma un punto di riferimento per chi cerca prodotti di qualità, nel pieno rispetto della natura e dei cicli stagionali. “Spaccio Terre” è più di un semplice mercato: è un vero e proprio “aperitivo culturale a km 0”, un’occasione per riscoprire il valore del cibo, sostenere l’economia agricola del territorio e promuovere una “spesa consapevole” che fa bene a tutti.

L’evento gode del sostegno istituzionale della Città di Andria ed è promosso dall’Assessore alla Bellezza, a testimonianza del valore civico e culturale dell’iniziativa. Fondamentale anche la collaborazione con Slow Food Andria – condotta Castel del Monte, che ne rafforza la missione legata alla tutela della biodiversità e del cibo buono, pulito e giusto.I partecipanti avranno la possibilità di acquistare prodotti freschi e locali direttamente dai produttori, come pane, olio, legumi e uova, garantendo una tracciabilità e una freschezza senza pari. Inoltre, sarà possibile gustare un aperitivo conviviale negli spazi del Food Policy Hub, trasformando l’atto della spesa in un’occasione di socialità e scambio culturale.

Dettagli Logistici e Partecipazione:

Cosa: Spaccio Terre – Sapori, Saperi Socialità

Quando: Venerdì 6 marzo 2026, dalle 19.00 alle 23.00

Dove: Food Policy Hub Andria, ingresso Chiostro / Chiesa San Francesco

Organizzazione: Spazio Terre Aps

Promozione: Città di Andria (Assessore alla Bellezza) e Slow Food Andria – condotta Castel del Monte

Per ottimizzare la spesa, i consumatori possono ordinare i prodotti in anticipo tramite il catalogo WhatsApp al link: https://wa.me/c/393927677290.

Il ritiro avverrà direttamente presso il Food Policy Hub durante l’orario dell’evento.

Per maggiori informazioni o per confermare la partecipazione, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero di Spazio Terre: +39 392 7677290