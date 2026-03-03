Proclamata oggi, a Verona e in occasione del Sol2Expo – The Olive & Oil Trade Show, Premium list di “Ercole Olivario Future – Sezione Renisa” 2026, sezione della XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario 2026, alla sua prima edizione, dedicata alle produzioni olivicole realizzate dagli studenti degli Istituti Tecnico Agrari italiani. Gli Istituti Tecnici Agrari d’Italia entrati nella Premium List dell’Ercole Olivario 2026 sono I.i.s.s. Agrario Alberghiero Basile Caramia di Locorotondo (Bari) in Puglia con l’Olio Gigante, Istituto Tecnico Agrario “R. Lotti – Umberto I” di Andria (Barletta-Andria-Trani,) in Puglia con l’Olio dei Miracoli, Istituto d’Istruzione Superiore Iti-Ipa-Ita “E. Majorana” di Corigliano Rossano (Cosenza) in Calabria con l’olio Momena.

Obiettivo – informa una nota – della Sezione Renisa, pensata nell’ottica del Sistema Ercole Olivario per investire nei giovani, è di offrire agli studenti degli Istituti Agrari le competenze e le esperienze necessarie per diventare i protagonisti dell’olivicoltura del futuro; di garantire uno spazio di crescita, confronto e dialogo tra scuole, tecnici e imprese del settore olivicolo, contribuire alla formazione di una nuova generazione di professionisti consapevoli, capaci di tutelare e innovare il patrimonio olivicolo italiano; avvicinare gli studenti ai principi dell’assaggio, dell’analisi sensoriale e ai criteri che definiscono un olio extravergine di oliva di eccellenza. La consegna degli attestati e dei premi ai vincitori della competizione, si terrà a Perugia il 21 e 22 aprile, in concomitanza con la premiazione dei vincitori della XXXIV edizione del Concorso nazionale Ercole Olivario 2026.