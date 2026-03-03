Tre giovani imprenditori di Andria, componenti del Gruppo della Confcommercio che entrano nel direttivo dei giovani imprenditori Bari-Bat a seguito del rinnovo delle cariche che ha portato, innanzitutto, ad un cambio al vertice: eletto nuovo presidente Luigi Menduni che prende il posto di Michele Sgaramella.

Menduni riceve l’investitura con una elezione all’unanimità che segna “una nuova fase di entusiasmo, innovazione e crescita per i giovani imprenditori del territorio”. Il neo presidente punta “sull’importanza del lavoro di squadra e della collaborazione tra tutti i membri del direttivo per creare nuove opportunità e rafforzare la comunità imprenditoriale”, annunciando i punti cardine del suo mandato.

E dal Gruppo Giovani Imprenditori della Confcommercio Andria entrano nel Direttivo provinciale, con deleghe specifiche: Valeria Sgaramella (Eventi e Imprese Femminili), Francesco Suriano (Credito e Finanza Agevolata), Raffaele Gemiti (Startup e nuove imprese).

“Auguro un grande lavoro ai nostri ragazzi e al neo presidente di Bari e Bat e sono certo che insieme conseguiranno importanti risultati per tutti gli imprenditori che rappresentiamo e per l’intero settore del commercio, oggi più che mai chiamato a confrontarsi con prove importanti. Il gruppo di Andria sarà parte integrante di queste sfide grazie al contributo concreto che i nostri giovani siamo certi sapranno dare”, commenta Claudio Sinisi, presidente Confcommercio Andria.