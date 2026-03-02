Il 10 marzo prossimo ricorre quest’anno il 450° Anniversario del ritrovamento dell’immagine di Santa Maria dei Miracoli, venerata nella cripta del Santuario e profondamente radicata nella storia e nella spiritualità della comunità andriese. La Comunità dei Padri Agostiniani, con il patrocinio della Città di Andria, In occasione di questo importante anniversario ha predisposto un articolato programma che affianca alle celebrazioni liturgiche e religiose una serie di significativi momenti culturali, che verrà presentato mercoledì 4 marzo alle ore 9:30 presso la Basilica della Madonna dei Miracoli.

Intanto già da oggi 2 marzo parte la Novena in preparazione all’evento, mentre domani 3 marzo alle ore 19, sarà presentato il volume di Natalino Monopoli “Santa Maria dei Miracoli di Andria – Memoria, devozione e fede nella tradizione agostiniana”. Un anniversario che rinnova il legame profondo tra la comunità andriese e la sua Patrona, nel segno della fede, della memoria e della continuità di una tradizione che attraversa i secoli.

Nel 2024 in occasione del ritrovamento dell’effige si recò in visita nella Basilica della Madonna dei Miracoli l’allora cardinale Robert Francis Prevost, agostiniano, divenuto poi Papa Leone XIV.