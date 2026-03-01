Con la vittoria della giovane chef turca Kardelen Soyalp, va in archivio la diciassettesima edizione di Qoco/un Filo d’ Olio nel Piatto, il concorso internazionale per giovani cuochi del Mediterraneo.
Dopo la proclamazione e la premiazione dei vincitori, svoltasi ieri sera in Piazza Catuma, oggi la giornata conclusiva del week end dedicato a Qoco. Sempre in piazza, fino alle 21.30, si replica il Mercato della Terra, promosso ed organizzato da Slow Food Puglia. Inoltre, a partire dalle 19, l’attesa esibizione dei Pipers, una band dai ritmi intensi e coinvolgenti. Non mancherà la possibilità di degustare piatti tipici della tradizione locale (con un ticket popolare a favore dell’ Associazione Amici per l’Africa) ed un brindisi finale a base di Nero di Troia per dire “arrivederci alla prossima edizione”.
Trionfo turco e gran finale in piazza: tra Slow Food e beneficenza, l’arrivederci di Qoco
Oggi l'ultimo atto della kermesse con musica dei Pipers, sapori locali e brindisi con il Nero di Troia
