Novità sulla fontana di via Bruno Buozzi, rimossa alcuni mesi fa (tra fine ottobre e inizio novembre 2025) perché oggetto di atti vandalici. Dal comune di Andria l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Loconte ha fatto sapere che una nuova fontana sarà presto montata nello stesso punto. Non sarà quella storica, ormai vecchia e pesantemente corrosa – oltre che danneggiata dai vandali – ma una totalmente nuova ordinata dall’ente federiciano nel momento in cui è stata decisa la sostituzione. La fontana di via Buozzi era piuttosto strategica sia per gli ambulanti che per gli agricoltori. Ma erano numerosi anche i cittadini che ne attingevano l’acqua. L’assessore Loconte ha aggiunto che la nuova fontana sarà installata tra circa una settimana.