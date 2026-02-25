Nasce ad Andria l’Associazione per le Malattie Rare in Età Pediatrica “INTRECCI DI STORIE- QUEL FILO CHE CI UNISCE”. L’associazione, in occasione della Giornata delle Malattie Rare 2026, si presenta alla città giovedì 26 febbraio alle ore 17:30 in Sala Consiliare con un appuntamento dedicato alle storie, alle connessioni e alla forza delle famiglie.

«Un evento pensato per dare voce a chi ogni giorno convive con una malattia rara – spiega la Consigliera dott.ssa Nunzia Leonetti – per creare rete, ascolto e consapevolezza attraverso testimonianze, esperienze e dialogo con la comunità». L’incontro è aperto a tutti: famiglie, professionisti, cittadini e chiunque desideri avvicinarsi con sensibilità a questo mondo fatto di fragilità ma anche di straordinaria resilienza.