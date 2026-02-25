Come è noto dal 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non saranno più valide. Pertanto, al fine di facilitare la cittadinanza, tuttora in possesso di carta di identità cartacea o priva di documento di identità, nel conseguimento della Carta di Identità Elettronica, il Comune di Andria assicurerà anche per tutto il mese di marzo 2026 due giornate settimanali di APERTURE STRAORDINARIE DI N. 3 SPORTELLI, dedicati esclusivamente al rilascio della Carta di Identità Elettronica, SOLO SU PRENOTAZIONE ON LINE secondo il seguente calendario:
- Mercoledì pomeriggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- Sabato mattina: dalle ore 9:00 alle ore 12:00
La possibilità di prenotare on-line per le suddette giornate di aperture straordinarie sarà attivata a decorre dalle ore 08.30 di giovedì 26 febbraio 2026. Per le prenotazioni potranno essere utilizzati:
- il portale ministeriale dedicato: https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/
- gli Sportelli di Facilitazione Digitale disponibili per i cittadini che necessitano di supporto nella prenotazione on line.
Detti sportelli sono operativi dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, presso: Palazzo di Città – Piazza Umberto I / Ufficio Tributi – Via Bari / Biblioteca Comunale – Piazza Sant’Agostino / Biblioteca Diocesana – Largo Seminario 8
Si precisa che l’agenda di prenotazione è gestita con software del Ministero dell’Interno e che i blocchi sulle prenotazioni dipendono dall’esaurimento degli spazi di appuntamento giornalmente disponibili.