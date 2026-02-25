Si terrà lunedì 9 marzo alle ore 19 presso il Centro di Aggregazione Fornaci “don Pino Puglisi”, la presentazione del libro “Don Tonino Bello. Uomo del Sud e dei Sud” firmato da Sabino Zinni.

Un volume che rende omaggio alla figura di don Tonino Bello, vescovo e testimone del Vangelo vissuto quotidianamente nel segno della pace, della giustizia e della convivialità delle differenze.

Ad aprire l’incontro sarà il primo cittadino di Andria, Giovanna Bruno, seguiranno gli interventi di Paolo Farina, dirigente scolastico e direttore di Odysseo, Gianluca Ruggiero, dottore di ricerca in Diritto Penale all’Università degli Studi di Bari, Vito Antonio Loprieno, presidente di Erf Edizioni e l’assessore Daniela Di Bari.

Le letture saranno curate dall’attrice Agata Paradiso che accompagnerà il pubblico in un percorso tra parole e testimonianze