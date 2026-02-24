Da ieri l’ultimo diaframma della parete rocciosa che divide i due versanti del sottopasso che collega via Mozart e via Bisceglie ha iniziato il suo processo di abbattimento. Una data storica perché finalmente l’ultimo tassello di ricucitura della città va verso la sua realizzazione. Siamo ad Andria Sud, zona via Bisceglie e i lavori di ricucitura urbana in questione attengono al Pinqua TERRA, lavori per un valore di ben 15 milioni di euro (insieme ai Pinqua ARIA e ACQUA raggiungono un valore di 45 milioni di euro).

Il sindaco Giovanna Bruno ha presenziato ieri ai lavori insieme al dirigente del Settore Urbanistica e Pianificazione Arch. Pasquale Antonio Casieri e l’Assessore ai Lavori Pubblici arch. Mario Loconte.

L’importanza e il valore urbano di questo intervento risiede nel fatto che si attua una ricucitura urbana nella parte superiore e inferiore della città, con la realizzazione di spazi a verde, locali a disposizione della città, spazi sociali, come ludoteca, biblioteca, palestra, sedi associative. Con l’apertura di questo varco sarà possibile passare da una parte all’altra del quartiere: contestualmente dal lato di via Bisceglie si lavora per realizzare un sottopassaggio carrabile, pedonale e ciclabile, mentre dalla parte di via Mozart, nei pressi della stazione di Andria Sud, il Pinqua TERRA prevede una nuova viabilità con rotatoria e una stazione degli autobus. Questa diventerà di fatto un parcheggio di scambio per chi arriva in treno e poi si sposterà su gomma e viceversa, decongestionando contestualmente il traffico urbano, in quanto gli autobus, provenendo dalla tangenziale, attraverso il sottopassaggio, non attraverseranno più il centro urbano. In questo contesto di riqualificazione della zona, anche il costone di via Bisceglie sarà oggetto di rifacimento.

«E’ davvero una città in trasformazione – dichiara il Sindaco Bruno – Una città che ha davvero voglia di ridisegnarsi. Un obiettivo che sembrava impossibile quello di via Bisceglie eppure ci abbiamo creduto e siamo andati avanti, con un solo fine: rendere Andria più moderna, più funzionale, più agevole».