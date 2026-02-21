Giornate di lettura nelle scuole di Andria con la dodicesima edizione di Libriamoci. La Biblioteca Comunale “Giuseppe Ceci” e i giovani Volontari del Servizio Civile Universale hanno collaborano all’iniziativa “Leggi con me…sogniamo insieme”, realizzata dall’istituto comprensivo “Oberdan – Pertini”. Proprio la Biblioteca Comunale ha formalizzato a gennaio scorso il “Patto per la Lettura”, coinvolgendo scuole, parrocchie ed enti del terzo settore. Uno strumento di concertazione culturale e sociale che mira a costruire dal basso, progettualità condivise e incentrate sulla lettura come leva di crescita individuale e collettiva.

Aldo Losito