Andria diventa capitale delle smart city italiane per un giorno. La città pugliese ha ospitato la prima tappa del roadshow 2026 di City Vision, la community delle smart city italiane, con l’evento “Muovere verso il futuro”, durante la quale ha presentato alla comunità il suo innovativo progetto di gemello digitale, che trasforma Andria in un laboratorio nazionale di innovazione urbana.

Questa mattina il Food Policy Hub del Palazzo di Città in Piazza Umberto I ha accolto amministratori locali provenienti da tutta la Penisola – sindaci, assessori e consiglieri regionali – insieme ad aziende, associazioni e rappresentanti della società civile. Al centro del dibattito, la domanda che guida il percorso di City Vision: cosa significa davvero trasformare una città in modo intelligente, costruendo un cambiamento duraturo fatto di ascolto, dati e progettazione condivisa.

In questo contesto la città di Andria ha voluto presentare il progetto “Gemello Digitale – AII Digital Twin”. Si tratta di un sistema di modellazione 3D dell’intero territorio comunale basato su una tecnologia 3D City Model AllinOne (dal rilievo 3D della Città al suo controllo territoriale tramite piattaforma web) che ha una precisione rivoluzionaria: tre centimetri per pixel su tutta la superficie cittadina. Non una semplice mappa tridimensionale, ma una vera e propria replica digitale della città, in superficie e nel sottosuolo, capace di supportare decisioni strategiche, migliorare la mobilità, rafforzare la resilienza urbana e coinvolgere attivamente i cittadini nella pianificazione del futuro.

I Digital Twin – o gemelli digitali – combinano tecnologie ingegneristiche, operative e informatiche per offrire una visualizzazione immersiva e analitica degli enti locali. Grazie alla convergenza tra modellazione 3D e 4D, realtà mista e ingegneria geotecnica, il progetto permetterà ad Andria di migliorare la collaborazione tra i settori comunali, ottimizzare la gestione degli spazi pubblici anche durante grandi eventi, potenziare la pianificazione urbana e costruire un’infrastruttura capace di prevedere, rispondere e reagire a eventi estremi come alluvioni e terremoti. Una risorsa pensata anche in chiave open data, affinché altri soggetti possano ideare e sviluppare nuovi servizi per i cittadini partendo da informazioni affidabili e certificate.

«Il Digital Twin di una città – spiega l’assessora al Futuro del comune di Andria, Viviana Di Leo – è davvero utile, specialmente se utilizzato per ottenere nuove informazioni che consentono di fare puntuali valutazioni e prendere così le decisioni migliori. Per fare questo, c’è bisogno di una cultura che valorizzi un processo decisionale informato e basato sui dati, oltre a procedure aziendali che sfruttino i gemelli digitali infrastrutturali. Digital Twin è un’innovazione tecnologica che rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di sviluppo urbano e di gestione del territorio. Questo progetto è il risultato di una visione lungimirante e ambiziosa, che mira a trasformare Andria in una città intelligente, sostenibile e innovativa, capace di offrire ai suoi cittadini una qualità della vita sempre più alta. Al momento del nostro insediamento, il livello di digitalizzazione dell’Ente e della Città era molto basso. Si è partiti, dunque, dai sistemi basilari sino a quando è arrivato il momento di osare di più, cercando di mettere a sistema tutte le informazioni raccolte in questi anni».

«City Vision è il luogo per raccontare come un territorio può muovere verso il futuro – dichiara la sindaca di Andria Giovanna Bruno – mettendo insieme tradizione e innovazione, trasformando una città agricola e produttiva in una città intelligente, ripensando la mobilità, l’energia e la trasformazione smart. Andria, lo dico con una punta di orgoglio, è risultata tra i comuni più digitalmente maturi d’Italia nel 2025, sulla base di una recente ricerca presentata al Forum PA 2025. Un balzo nella innovazione digitale grazie al PNRR che sottolinea il miglioramento significativo attuato in questi anni rispetto al passato».

«Andria dimostra oggi che il Sud Italia può essere laboratorio d’eccellenza per l’innovazione urbana – dichiara Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision – Abbiamo scelto questa città come prima tappa del nostro roadshow 2026 perché qui c’è una visione concreta, non solo dichiarazioni di intenti. Il Gemello Digitale presentato oggi è esattamente il tipo di progetto che City Vision vuole raccontare e condividere con le amministrazioni di tutta Italia: tecnologia al servizio delle persone, costruita a partire dai dati e pensata per rendere le città più resilienti, più efficienti e più vicine ai bisogni dei cittadini. Muovere verso il futuro non è uno slogan, è una responsabilità collettiva che parte dai territori».

https://www.swisstransfer.com/d/75c572d7-0d8f-468b-8cd7-2df536741c54 A QUESTO LINK VIDEO DIMOSTRATIVO DEL GEMELLO DIGITALE

