«L’ordine del giorno aggiuntivo urgente sulla rottamazione dei tributi locali, che si discuterà nel Consiglio Comunale di domani 18 febbraio, conferma la bontà della nostra proposta. Le condizioni create dal governo Meloni con la recente Legge sul Bilancio, sono troppo favorevoli per non essere sfruttate, soprattutto da Comuni come quello di Andria, che hanno serie difficoltà nella riscossione dei tributi (così come evidenziato nella recente relazione della Corte dei Conti) – commenta Napolitano -. L’invito da noi lanciato è stato raccolto dall’Amministrazione Comunale, e adesso auspichiamo che la massima assise comunale possa approvare la proposta e avviare il processo per eliminare interessi e more a chi è in ritardo con i pagamenti».

«Resta il fatto che, se da un lato l’Amministrazione Bruno, senza ringraziare il governo Meloni, segue la linea tracciata dal centrodestra, dall’altro non riesce a venire a capo del caos che tutt’oggi si vive all’ufficio Tributi – conclude Napolitano -. Infatti, prima hanno notificato gli avvisi di accertamento del 2020 con sanzioni e interessi di mora e adesso vogliono rottamare. Intanto c’è gente che ha già pagato gli avvisi ricevuti con sanzioni e interessi, e chi ha pagato ora non può più aderire alla rottamazione. La nostra proposta della rottamazione dei tributi è chiara e non crea confusione. La ratio non è certamente quella di tutelare gli evasori, bensì quella di andare incontro ai cittadini in difficoltà, permettendo loro di essere in regola con i pagamenti».