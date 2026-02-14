Nei giorni scorsi la denuncia di un cittadino andriese dopo la prenotazione di una risonanza magnetica per la figlia al 21 dicembre del 2028, la replica immediata della ASL BAT che ha spiegato come sarà certamente richiamato per anticipare la data considerando che è in atto proprio un piano straordinario di abbattimento delle liste d’attesa varato dalla giunta pugliese. Una situazione che sta mettendo in evidenza tutte le difficoltà di un sistema, come quello delle prenotazioni per le prestazioni sanitarie appropriate, che forse per tanto tempo è stato trascurato.

Ed infatti i dati di aggiornamento che periodicamente sta pubblicando la Regione Puglia su questo tema fanno emergere diverse altre criticità come, per esempio, il rifiuto di un pugliese su tre di anticipare le date delle visite o un ulteriore aumento negli ultimi giorni di richieste di prestazioni con codici di urgenza U e B. Nei giorni scorsi c’è stato anche un incontro tra il presidente Decaro con i medici di base proprio per avviare un percorso comune su questi temi.

Ma l’obiettivo del piano straordinario di smaltire 124mila prestazioni U o B entro giugno 2026 rischia poi di scontrarsi con una realtà emergenziale che sembra esser diventata più che altro normalità. Interessante comunque il dato delle oltre 3mila persone che in tre giorni hanno rifiutato di anticipare visite ed esami la maggior parte semplicemente perchè non era così urgente come indicato nella richiesta. Uno su cinque di questi, invece, ha dichiarato di aver ottenuto già la prestazione in una struttura diversa mentre c’è anche un 7% di persone che ha rinunciato perchè la prestazione non era più necessaria. Dati che ripropongono la necessità di ripensare ad un sistema in cui sanità e cittadini devono forzatamente collaborare per il bene comune.