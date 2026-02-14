Si terrà venerdì 21 febbraio alle ore 18.30, presso il chiostro San Francesco di Andria, la presentazione del libro “Atlantide” di Sara Pedone, edito da Palomar.

«Non c’è amore se c’è violenza. Non c’è amore senza rispetto». È questo il messaggio che attraversa l’opera, incentrata su una tematica di grande rilevanza sociale e culturale, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, promuovere la conoscenza degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento e favorire una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, ancora troppo diffuso.

La presentazione sarà una conversazione con l’autrice la dott.ssa Sara Pedone, magistrato del tribunale di Trani. Modererà l’incontro l’avv. Laura Di Pilato, mentre interverrà anche l’avv. Michele Laforgia.

I saluti istituzionali saranno affidati al sindaco, avv. Giovanna Bruno, e all’assessore alle pari opportunità Viviana Di Leo.

Il volume affronta il tema dell’amore maltrattante, dell’amore sbagliato, di un amore che può uccidere negando l’esistenza stessa di un soggetto, annientandone la personalità.

L’evento, promosso in collaborazione con il comune di Andria, si propone come momento di riflessione, informazione e dialogo aperto con la comunità e coinvolgerà, oltre all’autrice, rappresentanti istituzionali, professionisti del settore, associazioni e cittadini.