I dati analitici parlano ancora di una città come Andria tra le più attenzionate per la qualità dell’aria. A confermarlo nei giorni scorsi è stato il report Mal’Aria 2026 di Legambiente che ha analizzato come ogni anno i dati della centralina ARPA posizionata in via Vaccina. Prima in Puglia per media sia di PM10 che di PM2,5 oltre che di biossido di azoto, tutti inquinanti principalmente emessi dal traffico veicolare ma con una importante componente dovuta anche dagli impianti di riscaldamento vetusti delle abitazioni. Grazie ai dati ancora attivi del progetto bec2school, un progetto che vede capofila il Politecnico di Bari e che permette una rilevazione in tempo reale in due punti di tutto quello che transita sulle strade ad Andria, le auto la fanno da padrona con il 55%. Un dato più o meno acquisito che in soli 15 giorni ha visto il transito di oltre 100mila autovetture. C’è un dato in crescita che riguarda anche le bici o i monopattini ma è ancora troppo timido per rappresentare un vero cambiamento delle abitudini. Negli ultimi cinque anni, in realtà, Andria è balzata praticamente ogni anno in questo periodo alle cronache con questo report. Negli scorsi anni le polemiche non sono mancate anche a causa della contemporanea presenza del cantiere di interramento della ferrovia che ha inevitabilmente dato una mano decisiva all’innalzamento dei dati stessi. Ora il cantiere è ormai concluso ed il dato in questi anni sembra essersi ridimensionato ma non così tantod a rientrare nei limiti che dal 2030 obbligheranno tutte le città italiane a standard più stringenti.

E la notizia comunque non ha fatto tardare le polemiche politiche. In particolare il centrodestra compatto ha attaccato per questo risultato proprio l’amministrazione Bruno parlando di “fallimento nelle politiche ambientali, nel piano della mobilità, nel piano del traffico”. Presenteranno invece un ordine del giorno urgente per impegnare formalmente sindaco e giunta all’adozione di un «Piano comunale aria pulita» con obiettivi annuali, cronoprogramma e responsabilità chiare i componenti dell’Intergruppo e cioè i consiglieri comunali del M5S Michele e Vincenzo Coratella con Gianluca Grumo di Azione e l’indipendente di sinistra Michele Di Lorenzo. Non si tratta di numeri astratti, hanno spiegato in una nota, bensì di salute delle persone e vivibilità dei quartieri. Tra le proposte avanzate dall’Intergruppo c’è quella di un’impostazione “città 30” ma anche un protocollo anti-polveri per cantieri ed un rafforzamento del trasporto pubblico locale e delle logistica urbana. Oltre a questo anche l’apertura di un tavolo tecnico permanente con Regione Puglia e Arpa. L’assessore all’ambiente Savino Losappio ha comunque voluto ricordare che tra le cose più urgenti serve un aggiornamento del Piano Urbano del Traffico.

Il servizio su News24.City.