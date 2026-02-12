Pubblichiamo la nota stampa dei Giovani Democratici Andria in merito all’inaugurazione del nuovo centro sportivo nel quartiere Monticelli:

«Nella giornata di ieri abbiamo finalmente raggiunto un bellissimo traguardo: l’apertura del nuovo centro sportivo nel quartiere Monticelli. Uno spazio restituito alla comunità con un campo da padel, uno skatepark, un campo di pallavolo e un’area per lo street basket, pensato per favorire l’aggregazione e promuovere stili di vita sani che insieme al centro di aggregazione Fornaci va a rinforzare il tessuto sociale al quartiere che per molti anni è stato trascurato.

Per questo come Giovani Democratici siamo felici di questo risultato dell’amministrazione, che dimostra una scelta chiara: investire nello sport di prossimità e creare opportunità concrete per i ragazzi — e non solo — di vivere lo sport ogni giorno. Ci auguriamo che questo nuovo spazio venga rispettato e custodito da tutti, perché i luoghi pubblici funzionano davvero quando ciascuno se ne prende cura.

A chi continua a dire che lo sport ad Andria è morto, rispondiamo con convinzione: lo sport andriese è vivo, cresce e si rafforza».