Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dei consiglieri comunali Vincenzo Montrone, Michele Bartoli e Daniela Maiorano, della lista civica “Per Andria”:

«La lista civica “PER ANDRIA” rappresentata dai Consiglieri Vincenzo Montrone, Michele Bartoli e Daniela Maiorano intende dare apporto e supporto a quella che, attualmente, appresenta una delle priorità politiche e amministrative della città di Andria. Non vogliamo rivangare il passato ma, purtroppo, è tempo di “fare i conti”, prima che il Consiglio Comunale finisca il mandato che, allo stato, vede il bilancio dell’Ente rivolto al risanamento e la riduzione drastica del deficit.

Il Comune di Andria vive ancora una fase in cui la distanza tra cittadini e istituzioni si misura spesso nella capacità di offrire risposte concrete ai bisogni reali delle famiglie. In un contesto economico ancora segnato da un deficit da ripianare, l’amministrazione comunale ha il dovere di adottare strumenti che favoriscano equità, fiducia e sostenibilità sociale.

Una delle cause principali del disastro della passata gestione è dimostrata dalla presenza di tributi non incassati che questa amministrazione sta provvedendo a riscuotere. Per aiutare i contribuenti nel difficile percorso di regolarizzazione nei pagamenti arretrati, la maggioranza ha supportato il lavoro dell’Ufficio Tributi e dell’Assessore al Bilancio dott. Pasquale Vilella nella modifica al Regolamento delle Entrate, grazie al quale sono state facilitate numerose rateizzazioni.

Adesso abbiamo una nuova possibilità di tendere la mano a chi volesse regolarizzare la propria posizione tributaria.

La Rottamazione-Quinquies, introdotta dalla Legge n. 199/2025, rappresenta una di queste opportunità: non un condono, non un privilegio, ma un atto di responsabilità istituzionale che permette ai cittadini in difficoltà di rientrare nei propri obblighi senza essere schiacciati da sanzioni e interessi che spesso superano il debito originario.

Andria è una comunità che ha sempre saputo coniugare rigore e umanità. Aderire a questa misura significa ribadire che il Comune non rinuncia alla riscossione, ma sceglie di farlo con giustizia, buon senso e attenzione alle fragilità, senza penalizzare chi ha sempre pagato puntualmente.

In un momento in cui la credibilità delle istituzioni passa dalla capacità di ascoltare e intervenire con strumenti concreti, questa mozione vuole impegnare l’amministrazione a compiere un passo chiaro: mettere i cittadini nelle condizioni di ripartire, rafforzando al tempo stesso il rapporto di fiducia tra la comunità e il suo Comune.

Ad oggi – concludono i consiglieri Montrone, Bartoli e Maiorano – non tutti i Comuni hanno aderito alla Rottamazione, per cui ci schieriamo a supporto del nostro Assessore nella formulazione del Regolamento che il Consiglio Comunale, siamo certi, avrà il piacere di votare per dare ai cittadini una imperdibile opportunità. L’inversione di rotta dell’Ente è sotto gli occhi di tutti ma, essendo ancora risucchiati nel vortice del pre-dissesto, non possiamo fare sconti a nessuno. Ci appelliamo alle coscienze di tutti chiedendo la collaborazione dell’intera comunità andriese, fatta di gente che lavora e paga le tasse ma anche di quelli che, per svariati motivi di difficoltà, adesso hanno il coraggio di risolvere eventuali contenziosi e la nostra Lista è a disposizione per aiutare tutti. Soltanto insieme SI VA AVANTI E NON INDIETRO».