Frattura scomposta ad una gamba è la diagnosi che terrà a lungo fuori dal servizio una docente della scuola primaria “Oberdan” di Andria dopo un incidente accaduto all’interno dell’istituto a causa dell’utilizzo di un trolley da parte di un alunno. «Sono tanti gli alunni che a causa del peso incontrollato degli zaini, su cui non si è capito ancora di deve vigilare, fanno ricorso all’utilizzo del trolley come ausilio», hanno voluto denunciare alcuni genitori che hanno ricordato come l’assenza della docente per molto tempo avrà comunque gravi ripercussioni sugli alunni ed in particolare sulla continuità educativa.

Come in altri istituti anche all’interno del comprensivo “Oberdan-Pertini” ci sarebbe una circolare della dirigente che vieta l’utilizzo di questi supporti agli zaini proprio a causa dei pericoli che ne possono derivare: «Ma chi controlla l’uso o meno?», si chiedono diversi genitori della scuola primaria particolarmente contrariati da quanto accaduto alcuni giorni fa. La docente è infatti inciampata in uno di questi trolley cadendo rovinosamente a terra e riportando, come detto, una frattura.

Gli stessi genitori hanno voluto ricordare, in tema di controlli, «che negli ultimi due anni ve ne siano stati molteplici così come divieti soprattutto nei momenti di partecipazione dei genitori alle attività scolastiche».