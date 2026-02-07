L’assessore all’Ambiente di Andria Savino Losappio interviene dopo la caduta dell’ennesimo albero nella pineta comunale. Una pianta che non dava segni di cedimento o debolezza, ha sottolineato l’assessore. Ora sarà necessario verificare lo stato dei pini presenti. Dopo la caduta di ieri il sindaco Giovanna Bruno ha emesso un’ordinanza che vieta l’accesso alla pineta sino al 9 febbraio. Sono almeno tre gli episodi più eclatanti in soli due mesi: il 4 dicembre scorso il pino caduto vicino all’incrocio di via Trani; pochi giorni dopo (l’8 dicembre) un altro albero di grandi dimensioni venuto giù proprio accanto al pino caduto ieri attorno all’ora di pranzo e che ha invaso la strada, fortunatamente senza conseguenze. Per la pineta un momento storico non semplice visto che l’anno scorso è stato necessario il taglio di cento alberi a causa di un insetto patogeno. In programma ci sono ulteriori interventi di manutenzione che al momento sono partiti nella vicina villa comunale.

Con il taglio dei cento alberi e le cadute, i “vuoti” della pineta aumentano e i pini rimasti sono più esposti alle intemperie.

In attesa degli interventi di manutenzione programmati, bisognerà subito intervenire.

