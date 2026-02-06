La città di Andria è pronta ad accogliere City Vision, inaugurando il Roadshow 2026 della piattaforma italiana che connette amministratori pubblici, imprese e innovatori per favorire la trasformazione digitale e sostenibile dei territori.

Muovere verso il futuro significa intraprendere una trasformazione intelligente che non si esaurisce in un singolo progetto, ma in un percorso lungo fatto di ascolto e progettazione condivisa. Un cammino che integra mobilità, energia e servizi ai cittadini, ripensando infrastrutture e spostamenti alla luce dei bisogni reali del territorio.

Riqualificazione e riprogettazione diventano così l’occasione per risemantizzare luoghi e spazi: non solo interventi fisici, ma nuove funzioni, nuove relazioni e nuovi significati per la città che cambia.

City Vision Andria sarà l’occasione per confrontarsi con chi la mobilità la vive e la progetta ogni giorno: amministrazioni, aziende e rappresentanti del territorio, in dialogo con esperienze provenienti da altre regioni. Uno spazio di scambio concreto di idee, dati e buone pratiche, in cui la condivisione diventa uno degli strumenti più efficaci per pianificare nuovi territori intelligenti, più accessibili, connessi e equi.

City Vision Andria si apre alle ore 11 con il tavolo di lavoro “Muovere verso il futuro” alla presenza di:

Salvatore Adduce – Presidente Ali Basilicata e già sindaco di Matera

– Presidente Ali Basilicata e già sindaco di Matera Maria Lucia Argentieri – Sindaca di San Pietro Vernotico

– Sindaca di San Pietro Vernotico Angelantonio Agnarano – Sindaco di Bisceglie

– Sindaco di Bisceglie Amedeo Bottaro – Sindaco di Trani

– Sindaco di Trani Giovanna Bruno – Sindaca di Andria

– Sindaca di Andria Raffaele Bucci – Assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Campobasso

– Assessore alla Mobilità e Lavori pubblici del Comune di Campobasso Silvia Celani – Head of Innovation — PNO Innovation

– Head of Innovation — PNO Innovation Loredana Costanza – Assessora alla Digitalizzazione del Comune di Potenza

– Assessora alla Digitalizzazione del Comune di Potenza Maria Adia Episcopo – Sindaca di Foggia

– Sindaca di Foggia Alessandro Guerrera – Founder & CEO — Easyvia

– Founder & CEO — Easyvia Domenico Lanzilotta – Direttore City Vision

– Direttore City Vision Gabriele Lippolis – Presidente — I colori dell’energia

– Presidente — I colori dell’energia Luca Lopomo – Sindaco di Crispiano

– Sindaco di Crispiano Antonio Matarrelli – Presidente del Consiglio Regionale Puglia

– Presidente del Consiglio Regionale Puglia Federico Nina – Project engineering-professional — A2A Calore & Servizi

– Project engineering-professional — A2A Calore & Servizi Simona Pasquali – Assessora alla Transizione ecologica e Ambiente del Comune di Cremona

– Assessora alla Transizione ecologica e Ambiente del Comune di Cremona Mario Pasquariell o – Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Benevento

o – Assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture del Comune di Benevento Marco Porcedda – Assessore alla Legalità, sicurezza e cybersecurity del Comune di Torino

– Assessore alla Legalità, sicurezza e cybersecurity del Comune di Torino Matteo Ricci – Deputato al Parlamento europeo

– Deputato al Parlamento europeo Daniela Salzedo – Presidente — Legambiente Puglia

L’appuntamento è per venerdì 20 febbraio alle 10,30 presso il Food Policy Hub.