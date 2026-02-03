Si è conclusa positivamente il 20 gennaio scorso, in agro di Andria, un’operazione di ricerca di un anziano scomparso, condotta congiuntamente dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Polizia di Stato.

La richiesta di intervento veniva avanzata da un familiare che denunciava l’improvviso allontanamento del proprio congiunto, un 75enne, soggetto fragile, che si era allontanato autonomamente dall’autovettura parcheggiata all’interno del piazzale di un opificio, lungo la Strada Provinciale 231, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne adiacenti. L’uomo risultava privo di telefono cellulare.

Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa attivava immediatamente le procedure previste per la ricerca delle persone scomparse, coordinando l’intervento delle Volanti della Polizia di Stato. Sul posto operavano equipaggi della Polizia di Stato, composti dall’Ass. Giuseppe Mazzilli, dall’Ass. Simeone Di Laora, dall’Agente Sc. Francesco Erriquez e dall’Agente Sc. Nicola Di Gennaro, impegnati in una perlustrazione serrata dell’area interessata.

Considerato il protrarsi delle ricerche senza esito, l’ampiezza della zona rurale da controllare e le condizioni di particolare vulnerabilità della persona scomparsa, aggravate dal freddo intenso e dall’avvicinarsi del crepuscolo, veniva richiesto l’ausilio di un mezzo aereo dell’Arma dei Carabinieri. Grazie al supporto aereo, l’uomo veniva individuato nelle campagne circostanti e prontamente raggiunto dal personale operante.

Una volta messo in sicurezza, l’anziano veniva affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, e successivamente accompagnato presso una struttura ospedaliera per gli accertamenti del caso. Dell’evento veniva data tempestiva informazione alla Prefettura. L’intervento si è concluso con esito positivo grazie alla tempestiva segnalazione, al coordinamento della Sala Operativa e alla sinergia operativa tra Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri. Nei giorni successivi, i familiari hanno voluto esprimere personalmente il proprio ringraziamento al personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri intervenuto, nonché al Questore, per l’attività svolta e la professionalità dimostrata.