A oltre quattro mesi dall’approvazione all’unanimità di una mozione consiliare sulla sicurezza dei rider, ad Andria non risultano iniziative concrete messe in campo dall’amministrazione comunale. A denunciarlo è l’Intergruppo consiliare «Ambiente, Salute e Cultura», composto dai consiglieri comunali Michele Coratella, Vincenzo Coratella, Michele Di Lorenzo e Gianluca Grumo, che annuncia la presentazione di un’interrogazione con risposta scritta.

La vicenda trae origine dalla tragica morte di Nicola Casucci, un rider di soli 18 anni deceduto la sera del 19 settembre 2025 in seguito a un incidente stradale mentre effettuava la sua ultima consegna a bordo del suo motociclo. Una tragedia che scosse profondamente la comunità andriese, riaprendo il dibattito sulla sicurezza dei lavoratori delle consegne.

Su sollecitazione dell’Intergruppo consiliare, il consiglio comunale con deliberazione numero 93 del 25 settembre 2025 approvava all’unanimità dei presenti un ordine del giorno volto a garantire che «la morte di Nicola Casucci non sia inutile ma motore di un cambiamento reale».

Il documento impegnava il sindaco e la giunta su cinque punti precisi: istituire un tavolo permanente per la sicurezza dei rider, con la partecipazione di rappresentanti dei ciclo fattorini, sindacati, associazioni di categoria, enti locali e azienda sanitaria, con l’obiettivo di monitorare le condizioni di lavoro e proporre interventi concreti; garantire controlli mirati, in collaborazione con l’azienda sanitaria locale e l’ispettorato del lavoro, sulle piattaforme di food delivery, verificando il rispetto degli obblighi di sicurezza, la regolarità contrattuale e la copertura assicurativa obbligatoria.

Inoltre, l’ordine del giorno prevedeva la predisposizione di un piano comunale per la sicurezza stradale dei rider, che prevedesse interventi di moderazione del traffico nelle aree a maggior rischio, percorsi ciclabili protetti e sicuri e campagne di sensibilizzazione sulla convivenza stradale. Tra gli impegni anche lo stanziamento di risorse specifiche a sostegno economico e psicologico alle famiglie colpite da incidenti mortali sul lavoro e la promozione di iniziative di informazione e formazione rivolte ai rider sui loro diritti e sulla sicurezza stradale.

«A distanza di oltre quattro mesi dall’approvazione della mozione consiliare, non è dato sapere quali iniziative siano state messe in campo per dar seguito a quanto deliberato all’unanimità dal consiglio comunale con il voto favorevole dello stesso sindaco», hanno spiegato in una nota dall’Intergruppo.

Per tali motivi, i quattro consiglieri comunali, preannunciano la presentazione di un’interrogazione con risposta scritta, «affinché si rendano note le decisioni assunte nel rispetto dei cittadini e dei suoi rappresentanti istituzionali».